Tüm Zamanların En İyi Konsept Tasarımı!

Paris Motor Show 2012′de birbirinden etkileyici otomobiller görücüye çıktı! Bunlardan biri de, öğrenciler tarafından tasarlanan tüm zamanların en iyi konsepti olarak gösterilen Espera Sbarro Eight Concept adlı araç.

Tasarım olarak görenleri 20. yüzyılın başlarına götüren ancak bunu modern malzeme kalitesi ve yüksek teknolojiyle gerçekleştiren bu özel otomobil, kaputunun altında son derece güçlü bir motor saklıyor. 8 silindirli bir motora sahip olan Eight Concept, bu sayede 350 beygir güç üretiyor. Bu da onun geçmiş ile bağlarını hızla kopartan bir başka özelliği…

Montbéliard Tasarım Okulu öğrencileri tarafından geliştirilen otomobil, görünen o ki Paris Otomobil Fuarı’nın 14 Ekim’e kadar en popüler isimlerinden biri olacak.