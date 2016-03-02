'Tüm Türkiye hava sahasında...'

Genelkurmay Başkanlığı, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı tarafından tüm Türkiye hava sahasında muharip ve destek unsurlarının katılımıyla 27-31 Mart 2016 tarihlerinde 'Volkan-2016 Tatbikatı' yapılacağını açıkladı.