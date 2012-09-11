Tüketicinin kredi kartı aidatı zaferi

Abana'da yaşayan Nevzat Aydın, özel bir bankanın kendisinden 10 yıldır kredi kartı aidatı aldığını belirterek Tüketiciyi Koruma Derneği Abana Şubesi'ne başvurdu.



Dernek tarafından kart aidatının tüketiciye geri ödenmesi yönündeki ihbarnameye rağmen bankanın talebi kabul etmemesi üzerine Aydın, Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti'ne müracaat etti.



Başvuruyu değerlendiren heyet, bankanın kart üyelik aidatı altından tüketiciden kestiği 262 liranın Aydın'a ödenmesine karar verdi.



Nevzat Aydın, AA muhabirine, 10 yıllık kredi kartı aidatını geri almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''Ödediğim kart aidatı bedelini geri alabilmek için önce Tüketiciyi Koruma Derneği'ne müracaat ettim. Ancak banka gönderdiğimiz ihbarnameye rağmen ödeme yapmak istemedi. Bunun üzerine konuyu hakem heyetine taşıdım. Verdiğim mücadele sonucu 10 yıllık kredi kartı aidatımı geri aldım'' dedi.



Tüketiciyi Koruma Derneği Abana Şube Başkanı Halil Yazıcı da çok sayıda tüketicinin kart aidatını geri almak için derneğe başvuruda bulunduğunu, çoğunlukla da tüketicilerin lehine kararlar alındığını kaydetti.



