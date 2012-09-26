Tugay komutanı saniyelerle kurtuldu!

Tunceli kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki Atatürk Mahallesi'nde ün akşam saatlerinde PKK'lıların karayolu kenarına tuzakladıkları bombalı aracı, askeri araçların geçişi sırasında infilak ettirmesiyle 6'sı asker 1 sivil kadın olmak üzere 7 kişinin olduğu saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.PKK'lılar, saldırıyı gerçekleştirmek için dün öğle saatlerinde Tunceli-Hozat karayolunun 25'inci. kilometresinde Doblo marka bir aracı gasp edip, içindeki 2 kişiyi güvenlik güçlerine bilgi vermelerini engellemek için kaçırdı. PKK'lılar gasp ettikleri araca tahrip gücü çok yüksek patlayıcı yerleştirdikten sonra aracı Atatürk Mahallesi Kanoğlu Mevkii Yeni Hastane Kavşağı'nda duble yol çalışmalarını sürdüğü yolun kenarına park etti. Yol çalışması nedeniyle çift taraflı olarak kullanılan yol kenarında konulan bomba yüklü araç saat 18.05 sıralarında askeri araçların geçişi sırasında uzaktankumanda ile infilak ettirildi.



PATLAMA YERİNE 50 METRE UZAĞINDAKİ KADIN DA YAŞAMINI YİTİRDİ



Patlamanın şiddeti ile Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Akkaya’nın koruma aracı olarak kullanılan Land Rover cip ile içinde askerlerin bulunduğu sivil plakalı minibüs hedef aldı. Patlamanın şiddtiyle koruma cipi yolun karşı tarafında fırlayarak yanmaya başladı. Koruma aracında bulunan uzman çavuşlar Cuma Karadavut ve Ahmet Oğul ile er Ramiz Demir, servis aracında bulunan Fatih Küçükterzi, Kadir Dadaş, Mümin Koca adlı askerler şehit oldu. Patlama sırasında eşi Ali Acar ile olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta yürüyen Fadime Acar şarapnel parçası ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan Ali Acar'ın ilk tedavisi Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



TUGAY KOMUTANI SANİYELERLE PATLAMADAN KURTULDU



PKK'lıların bomba tuzakladığı araçta hedeflerinin Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Akkaya olduğu belirtildi. Tuğgeneral Akkaya'nın makam aracı ile patlamadan saniyeler önce geçiş yaptığı ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili resmi makamlar açıklama yapmazken, flamalı makam aracının patlamada yanan ve hedef olan askeri servis aracı ve koruma aracının hemen önünde seyrettiği ve şiddeti patlamadan tesadüfen saniyelerle kurtulduğu belirtildi.



Tuğgeneral Akkaya'nın 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan Atatürk Mahallesi'nde bulunan Jandarma Bölge Komutanlığı'na gittiği belirtildi. Tuğgeneral Akkaya’nın koruma aracı olarak kullandığı Lond Rover’in patlama sırasında korumalarının bulunmadığı iki uzman çavuşun hafta sonu Şehit Mehmet Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan er Ramiz Demir'in olduğu ortaya çıktı. Tuğgeneral Akkaya'nın bu askeri kendi koruma aracı ile hastaneye götürüp kontrolünün yapılmasını istediği öğrenildi. İstihbarat birimleri saldırıda hedefin Tuğgeneral Akkaya, olduğunu ancak saldırıda esnasında aracının saniyelerle patlamadan kurtulduğunu söylediler.



PATLAMANIN ŞİDDETİ SÖZE GEREK BIRAKTIRMADI



Dünka saldırının ardından bu sabah saatlerinde güvenlik güçleri olay yerinde bir kez daha inceleme yaparken bazı araç parçalarını topladı. Patlamanın şiddetini gösteren fotoğraflar söze gerek bıraktırmadı. Aracın çelik jantlarının patlamanın şiddeti ile parçalanıp 200 metre uzaklığa kadar fırladığı görüldü. Yine patlatılan aracın bazı demir aksanlarının patlamadan 30 metre uzaklıkta bulunan TOKİ konutlarının çelik tabelasını parçalayarak yapıştığı ve adeta vida ile monte edilmiş gibi olduğu görüldü. Patlayıcı yüklü aracın patlamasının şiddeti ile aracın bazı parçaları da 300 metre uzaklıktaki trafo merkezine kadar geldiği görüldü.



YAŞAMINI YİTİREN KADININ CENAZESİ MALATYA’DA



Saldırı sırasında patlama noktasına yaklaşık 50 metre uzakta eşi ile yürüyüş yaptığı sırada şarapnel parçalarının isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitiren 7 çocuk annesi 55 yaşındaki Fadime Acar’ın cenazesi otopsi için Malatya Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Babaları Ali Acar'ın de hastanede tedavisi sürerken, ailenin evinde ise yas ve feryat sesleri yükseldi. Acar’ın kızı Evrim Kıt, "Artık insanlar ölmesin diyoruz. Her gün insanlar ölüyor. Yeter artık. Benim annem artık geri dönmeyecek" dedi.



KİRPİ'LERLE SEVK



Tunceli'de güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıları etkisiz hale getirmek için dün başlattığı operasyonlar bugün kapsamlı şekilde sürdürüyor. Saldırıyı gerçekştiren grubun merkeze bağlı Çiçekli ve Geyiksuyu köyleri kırsalında barındıkları tespit edildi. Bölgeye Sikorky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirilirken, karadan da patlayıcılara karşı Kirpi adı verilen araçla asker sevk edildi.PKK'lıların bomba tuzaklamak için gasp ettiği araçta bulunan 2 kişiyi dün saldırıdan sonra Çiçekili Köyü kırsalında serbest bıraktı. 2 kişinin polisteki sorgularının sürdüğü belirtildi.