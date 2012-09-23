TT Arena’da 37 bin taraftar

Yeni sezon için Türk Telekom Arena'da 40 binin üzerinde kombine satışı gerçekleştiren Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor maçına taraftarlarının ilgisi yine yüksek oldu.





Sarı-Kırmızılılar'ın Akhisar Belediyespor maçını 37 bin 611 seyircinin tribünlerde takip ettiği açıklandı.

Taraftarlar, Hz. Muhammed'e hakaret içeren ABD'deki film ve Fransa'daki karikatür krizlerine göndermede bulunan dev bir pankartı maç öncesi tribünde açtılar.





Pegasus tribününe asılan pankartta, ''Ey Yüce Peygamber! Senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Cezasız kalmaz elbet o filmler, karikatürler...'' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın 2008 yılının eylül ayında hayata veda eden üyesi Alparslan Dikmen için de tezahüratlar yapıldı.