TSK'nın Şemdinli operasyonunun perde arkası

Adı Şafak Operasyonu...

Başbakan Erdoğan'ın "PKK alan hakimiyeti kurmak istedi ama defolup gittiler' şeklinde tarif ettiği, TSK'nın Şemdinli'deki teröristlere yönelik operasyonu.

8-19 Eylül tarijleri arasında düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'İn de yerinden izlediği 'Sessiz Destan' operasyonun detaylarını, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir yazdı.

"İşte detaylar...

Özel Kuvvetler Karargâhı kaydırıldı

Özel Kuvvetler Komutanı’nın başında olduğu Özel Kuvvetler Karargâhı, eylül başında gizli olarak bölgeye gönderildi. Personelin operasyon bölgesine sevk edilmesi de (yığınaklanması) gizlilik içinde sürdürüldü. Şemdinli kent merkezinin 4 kilometre güneyindeki bölgede 8 Eylül’de başlayan operasyona Komando, Jandarma Özel Harekât, Özel Kuvvetler ve Polis Özel Harekât timlerinden oluşan tamamı profesyonel 2 bin personel ile yaklaşık 100 korucu katıldı.

Taktik değiştirildi

Daha önce uygulanan “Operasyon bölgesinin çembere alınması ve ardından birliklerin bölgeye girmesi” taktiğinden vazgeçildi. İlk aşama olarak kabul edilen 8-9 Eylül tarihlerinde farklı bir taktikle operasyona başlandı. Daha önce belirlenen hedefler lazer işaretleyici ile işaretlendi ve F-16’lar tarafından vuruldu. PKK mensuplarının ani bombalamalar sonucunda araziye kontrolsüz olarak dağılması sağlandı.

Birlikler gece indi

Operasyonun 2’nci aşaması 9-10 Eylül’de başladı. Operasyon bölgesinin dışına çıkmaya çalışan terör örgütü mensuplarının kullandıkları yollar bölgeye sevk edilen tank ve takviyeli piyade birlikleri tarafından tutuldu. Bölge dışına çıkmaya çalışan grupların yerleri tespit edildi. 3’üncü aşama ise 10-15 Eylül tarihleri arasında sürdü. Terör örgütü mensuplarının bulundukları noktalara birlikler gece indirildi, nokta operasyonlar yapıldı.

Güzelkonak Köyü’nün direnişi

Operasyon devam ettiği sırada istihbarat birimleri Kandil’den bölgedeki terör örgütü mensuplarına gelen, “Bir karakola sansasyonel bir saldırı düzenleyin” talimatını tespit etti. Talimat üzerine teröristler aynı gün öğle saatlerinde sivil bir kamyonla Güzelkonak Karakolu’na saldırdı. Saldırıda şehit verilmezken, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın sürdüğü sıralarda teröristlerin köylüleri canlı kalkan olarak kullanmak istediği de anlaşıldı. Ancak Güzelkonak köylülerinin teröristlere direnmesi sonucunda çatışma çıktı. Köye sızan teröristler köylülerin direnişi sonucunda karakolun karşısındaki okula ve ağıllara ulaşmayı başaramadı. Köylerini koruyan köylüler arasında bulunan korucu Abdulaziz Marmara şehit oldu.



Gomane Tepe’de ‘Efeler’in kahramanlığı

Dünyada çok az ülke ordusunun gerçekleştirebildiği gece operasyonlarına 11 Eylül sabaha karşı bölgeye indirilen ve ‘Efeler’ adı verilen Jandarma Özel Harekât birlikleri de katıldı. 13 Eylül’de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ‘Gomane Tepe’ bir komando bölüğü tarafından kontrol altına alındı. Çatışmalar sırasında bölüğe fırtına obüsleri ve uçaklar da destek verdi. 10 teröristin etkisiz hale getirildiği Gomane Tepe çatışmasında 3 asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de bölgeye 13 Eylül sabahı geldi ve operasyonu yerinde izledi.

‘Kucaklaşma’ yeri kontrolde

Operasyonun son aşaması ise 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Operasyon bölgesi Şemdinli’nin 4 kilometre batısına kaydırıldı. Aşamanın hedefleri arasında BDP’lilerin PKK’lılarla kucaklaşma görüntülerine sahne olan Zorgeçit ve çevresinin emniyet altına alınması da vardı. Bölgeyi kontrol altına alan birlikler Şemdinli-Derecik yolunda da güvenliği sağladı. Yol 24 saat kullanıma açıldı. 16 Eylül’de 20 kişilik terörist grubun tamamı etkisiz hale getirildi. Aynı gün öğle vakitlerinde Kuzey Irak’tan bölgedeki teröristlere 12 katırla mühimmat getiren 7 kişilik terörist grup da güvenlik güçlerinin hedefindeydi.

10 günde 137 terörist

Toplam 10 gün süren operasyon sonucunda 137 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı. Bu sayının bölgedeki teröristlerin yüzde 60’ı olduğu belirtildi. Uydulardan ve hava keşif araçlarından alınan görüntülere göre Kuzey Irak’taki örgüt mezarlıklarında açılan mezar sayısında da artış tespit edildi. Operasyon boyunca 6 personel ile 2 korucu şehit oldu.

Yeni yöntem ‘İzle-Gör-Yok Et’

Bölgede yürütülen askeri operasyonlarda ‘Ara-Bul-Yok Et’ olarak tanımlanan ve ağırlıklı olarak kara birliklerine dayalı, teröristlerin bir çember içine alınarak bu çember içinde aranıp bulunmasına dayanan eski yöntemden vazgeçildi. Yoğun istihbarata dayalı, kara ve hava birliklerinin koordineli kullanıldığı, hedef tespitinin uygulandığı ‘İzle-Gör-Yok Et’ yöntemi kullanıldı.

Operasyon süresince İnsansız Hava Araçları (İHA), termal kameralar ve operasyondaki birliklerce tespit edilen 30 hedefe 11 hava harekâtı yapıldı.



Pilotlar karadan da katıldı

Tecrübeli pilotlar bizzat karadan özel birliklerle harekâta katılarak F-16’lar ile koordinasyonu sağladı. Operasyon boyunca Sikorsky helikopterleri 151 sorti personel nakliyesi, 108 sorti ise mühimmat ve kumanya takviyesi yaptı. 259 sortinin toplamında 2 bin 372 saat uçuş yapıldı.

Uçuş limitleri zorlandı

Operasyon boyunca helikopter ve uçak pilotlarının uçuş saati limitlerini zorlayarak uçtuğu belirtildi. Sadece bir Sikorsky helikoptere 14 Eylül tarihinde teröristlerce ateş açıldı, isabet almasına rağmen üssüne geri dönmeyi başardı.



30 kilo yükle 50 km

Operasyonun ilk aşamasına katılan personel 4 gün, 2’nci aşamasına katılan personel 6 gün arazide kaldı. Personel, sırt çantası, çelik başlık, çelik yelek, silah ve mühimmatla 30 kiloya ulaşan yükle operasyon boyunca ortalama 40-50 kilometre yol yürüdü. Terör örgütünün telsiz dinlemelerinden alınan bilgilere göre, örgütün Şemdinli bölgesi sorumluları Kandil’e çağrıldı. Ayrıca örgütün tehdidiyle köylerinden ayrılan Zorgeçit sakinlerinin büyük bir kısmı yeniden köylerine döndü."