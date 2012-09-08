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TSK’nın işaret ettiği o paşa konuştu

Genelkurmay Başkanlığı, Afyon’da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlama ile ilgili dört maddelik bir açıklama yaptı.

08 Eylül 2012 Cumartesi 13:30
TSK’nın işaret ettiği o paşa konuştu

Genelkurmay açıklamasının son bölümünde “İdari, teknik ve adli ekipler henüz olayın oluş şeklini belirlemeden bazı basın yayın organlarında; yetkisiz ve konuyla ilgili bilgi ve deneyimi bulunmayan kişilerce açıklamalar yapılarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği de görülmektedir” denildi.

Patlamanın hemen sonrasında CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirme ile dikkat çeken Tuğgeneral Haldun Solmaztürk "Kaza olma ihtimali kaza olmama ihtimaline göre çok düşük” demişti.

Genelkurmay'ın bu sabah yaptığı açıklama sonrası Hürriyet Dünyası’ndan Uğur Ergan’a kısa bir açıklama yapan Tuğgeneral Solmaztürk şunları söyledi: “Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklama yapmasını, en azından kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından olumlu buluyorum.

Genelkurmay Başkanlığı, bilip bilmeyen herkesi konuşmakla suçluyor bunu da saygı ile karşılarım. Ancak katılmadığım husus şudur: Mademki adli ve idari soruşturma sürüyor, o zaman Genelkurmay da açıklamasında, bu soruşturmayı etkileyecek değerlendirmeler yapmaktan kaçınmalıydı. Söyleyeceklerim tamamen bundan ibarettir. Başka da bir şey söyleyecek değilim.”

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