'TSK iftira karşısında yargıya gitmelidir'

Henüz kesinleşmiş bir rapor yok. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hala alandaki temizlik çalışmaları devam ediyor. Şu ana akdar oradaki şehitlerimizin bir tanesinin defni gerçekleşti, bunun dışında 19 şehidimizin DNA testleri tamamlandı. Buna rağmen hala bir gelişme olur mu diye, biliyorsunuz oradaki enkazdan hala şehitlerimizin cesetlerine ulaşılıyor ve Ankara’ya ulaştırılıyor.



Hepsi tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecekleri. Niye teslim edilmiyor sorusuna cevap vereyim. Adli makamlar her şey tamamlanmadan bir adım atarsak daha sonra mezarları açmak gibi bir durumla karşılaşmayalım dediler. Şu anda oradaki yetkililerden başta albay yarbay bişnbaşı ve astsubay olmak üzere 4 tanesi görevlerinden alınarak başka yerlere tayin edilmiştir.



Çalışmalar bitmeden yapılacak açıklamaların hepsi boştur. Böyle bir olayın arkasında bu tür açıklamalar yapmak aileleri ve milleti yaralamaktır. Muhalefet lideri çıkıp “sabotaj diyor. Böyle tutarsız böyle samimiyetsiz ve böyle bir durumdan rant devşirmeye çalışmak gibi bir şey olur mu. Bunlar çok yanlış şeyler. Gerek hükümetimizin gerek TSK’nın oturmuş yerleşik bir anlayışı vardır.



Böyle bir sabotaj olayını üst düzey komutandan aldım diyeceksin. Eğer size ait değilse çık hemen yalanla yalanlamıyorsan demek ki sen bunu söyledin. TSK da böyle bir iftira karşısında yapması gereken yargı yoluna gitmektir. Biz de hükümet olarak bu yargı yolunu açık tutuyoruz.



Valimiz böyle hassas bir gün esnasında çok daha duyarlı davranması gerekirdi. Valimizin Genelkurmay Başkanımızla bir araya gelmesi olması gereken bir durumdu fakat her zaman rutinde yapmış olduğu hediyeleşmeyi böyle bir günde yapması yanlış bir hadisedir. Yanlış yapmıştır.



Fotoğraf çektirip sitesine koyması da ayrı bir yanlıştır. Bu yanlış davranışa halkımızın haklı bir tavır ortaya koyması doğrudur. Biz de gerekli uyarıları valimize yapmış bulunuyoruz. Tabi bu durum Gnelekurmay Başkanımızın da üzüntüye mucib bir durumdur.