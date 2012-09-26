TSK'dan sürpriz istifa haberi

15 Ağustos günü istifa dilekçesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sunan Gür'ün istifasına Balyoz davası kapsamında tutuklanan çok sayıda deniz subayının emekli edilmesinin etkin olduğu iddia edildi. İddiaları yalanlayan Gür, haberturk.com adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Eşimin işi ve oğlumun okulu Ankara'da. Donanma'daki görevim nedeniyle 2 sene Gölcük'te ayrı yaşamak zorunda kalacaktım. Konu tamamen kişisel karardır. 16-17 senedir denizlerde dolaştım ve aileme yeteri kadar zaman ayıramadım. Çok yorgunum. Kararı aile meclisinde beraber aldık. Komutanlarımız da uygun buldu" dedi. Gür'ün mevcut terfi silsilesine göre 2015'te koramiralliğe, 2019'da oramiralliğe yükselmesine, 2021'de ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gelebileceği belirtildi.