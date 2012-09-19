TSK’dan ’400 casus’ açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen davayla ilgili iddialara yanıt vermek için bir açıklama yaptı.

Genelkurmay, dava sürdüğü için açıklama yapılmadığını ancak ortaya atılan iddialar nedeniyle soruşturmanın gizliliğine zarar vermeyecek düzeyde açıklama yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü davanın 2010 yılında başlatıldığını belirten TSK, soruşturma kapsamında bugüne kadar hiçbir personelinin suçu iddiası ile tutuklanmadığını vurguladı.

Açıklamada dava kapsamında tutuklanan personelin örgüt üyeliği, gizli bilgi ve belge bulundurmak suçlarından tutuklandığı da belirtildi.

Tutuklanan personelle ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Soruşturmanın gizliliği sebebiyle hakkında işlem yapılan TSK personelinin gizli belgeleri elde edip etmedikleri, etmişler ise hangi personelin hangi tarihte hangi belgeleri elde ettikleri, bu belgeleri hangi maksatla bulundurdukları konularında Genelkurmay Başkanlığında bilgi ya da belge bulunmamaktadır."

Açıklamada CHP'nin birkaç gün önce açıkladığı rapora da cevap verilerek "Henüz soruşturma tamamlanmamış iken 400 personelin casus olarak yansıtılması her şeyden önce ilgili personel bakımından Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmektedir" denildi.