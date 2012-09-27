TSK 200 adet siparişi bekliyor

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği işbirliğiyle İzmir'de düzenlenen ''Savunma Sanayi Günü'' etkinliği açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için mayına dayanıklı araç üretimi yapan BMC'nin finansal dar boğaza girerek üretimini durdurduğu yönündeki haberlere ilişkin sorusu üzerine, mayına karşı dayanıklı araç projesinin, 3 yıl önce yapılan ihale sonucunda BMC'ye verildiğini hatırlatan Bayar, ihalenin sadece ''Kirpi'' adı verilen aracı değil, 2,5, 5 ve 10 tonluk kamyonları da kapsadığını, ancak kamuoyunun daha çok ''Kirpi'' araçlarına ilgi duyduğunu ifade etti.

''Kirpi''nin çok başarılı bir araç olduğunu, toplam 468 araçlık proje kapsamında 250 aracın TSK'ye teslim edildiğini, aracın bölgede asker intikalinde en yoğun kullanılan ve güvenilen araç haline geldiğini, ancak firmanın yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle yeni teslimatta sorun yaşandığını anlatan Bayar, şunları kaydetti:

''BMC'nin kendi mali durumundan kaynaklanan bir aksama oldu. Mali durumundaki sıkıntı malzeme tedariklerinde bir gecikmeye sebep oldu. Bu da üretimi aksattı. Bu aksamanın sebebi bizim projemizin finansmanı değil. Biz gerekli avansları, ödemeleri, projeyi tam olarak finanse edecek şekilde yapıyoruz. BMC'nin sıkıntısı ticari alandaki faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu bizim projemizi de etkiledi.

Biz şirket yönetimi ve bağlı olduğu grupla yoğun bir görüşme içerisindeyiz. Oraya söylediğimiz şu, tabii ki ticari sorunlar her zaman yaşanabilir ticaret dünyasında doğaldır. Ama askeri bir projede, savunma projesinde görev alan sanayimizin sorumlulukları bunun biraz üzerindedir. Sektöre katılan sanayi kuruluşlarına bu mesajları her zaman veriyoruz. Savunma sanayisine üretim yapılıyorsa bu artık sadece ticari gayelerle yapılan bir faaliyet olamaz bu şekilde bakılması gerekiyor. Burada önemli olan silahlı kuvvetlerin ihtiyacının karşılanması, askerimizin güvenliğinin sağlanması. Burada bize şirket ve grup seviyesinde sözlü olarak teminatlar veriliyor, bu sorunun aşılacağı, gerekli çalışmaların yapıldığı yönünde. Biz de ümit ediyoruz ki kısa bir zamanda sorun aşılacak.''

Bayar, BMC'nin Türkiye'nin çok önemli bir sanayi kuruluşu ve bir başarı hikayesi olduğunu dile getirerek, şirketin yoluna başarıyla devam etmesini umduklarını ifade etti.

ÜRETİM DURMADI

Bayar, BMC'deki üretimin tamamen durmadığını, geçen ay 15 aracın teslim edildiğini belirterek, ''Bu ay içinde de teslimat çalışmaları devam ediyor. Tamamen durmuş bir üretimden bahsetmiyoruz. Belli üretimler devam ediyor. Finansman sorunu çözüldüğünde nihai teslimatlar da yapılabilecek. Teslimat takviminde bir seneye yakın bir gecikme var. Kalan 200 araç için aşağı yukarı bir sene gecikme içindeyiz'' diye konuştu.

TSK'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de ''Kirpi'' talebinin bulunduğunu belirten Bayar, TSK'dan ise bu proje kapsamında 468 araç dışında bir talebin kendilerine ulaşmadığını ifade etti.