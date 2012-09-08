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TSK: Acemi asker depo dışında görevliydi

Genelkurmay Başkanlığı, Afyonkarahisar’da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerin, ’’yeni askerler olduğu’’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "İstifleme işlemini yetkili ve uzman personel yapıyordu" denildi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 14:45
TSK: Acemi asker depo dışında görevliydi

 

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında,  ''Asker şehitlerimizin 15'i kısa dönem askerdi. Şehit olan bu kısa dönem 15 askerimiz bir aylık askerdi. Bunlar, mühimmatın tasnif ve istiflenmesiyle değil mühimmat sandıklarının depo içine girmeden depo dışında taşınmasıyla görevlendirilmişlerdir" denildi.

"Depo içinde tasnif ve istiflemeyi ise iki astsubay, iki uzman çavuş, 3-4 uzun dönem askerle birlikte yapmaktaydı" denilen açıklamada, "15 ay olarak vatani vazifesini yaparken şehit olan 6 askerimizden ikisi 12 aylık, biri 9 aylık, ikisi 6 aylık ve biri de 3 aylık askerdi'' bilgisini verdi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ
Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, "Hava karardıktan sonra

İŞTE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN TAM AÇIKLAMASI:
1. Milletimizi ve TSK’yı büyük acıya boğan elim olay ile ilgili olarak 7 Eylül 2012 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yerinde yaptığı incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda sunulmuştur.

a. Susurluk Mühimmat Depo K.lığının lağvedilmesi üzerine 284.550 adet el bombası Afyon’da konuşlu Mühimmat Depo K.lığına nakledilmiş ve mühimmat geçici olarak depolanmıştır.

b. Mühimmatın sayımı, tasnifi ve yeniden depoya yerleştirilmesi işlemine Bölük Komutanı nezaretinde 04 Eylül 2012 tarihinde başlanmıştır. Bu faaliyet, 05 Eylül 2012 tarihinde de devam ederken aynı gün saat 21.15 sıralarında depoda peş peşe iki patlama vuku bulmuştur.

c. Görgü tanıklarının ifadelerine göre;

(1) Patlamanın depo içinde olduğu,

(2) O esnada depoda iki astsubay, iki uzman erbaş ile 3-4 uzun dönem askerimizin bulunduğu,

(3) İstifleme işleminin yetkili ve uzman olan bu personel tarafından yapıldığı,

(4) Diğer askerlerin ise depo içinde olmayıp, deponun önünde ve dışında oldukları,

(5) Görevin başlangıcında erbaş ve erlere Şehit Sürveyan Astsubay Bakım Kd.Bçvş. Bedri NAYİM tarafından gerekli ikaz ve hatırlatmaların yapıldığı,

(6) Hava karardıktan sonra “dışarıda kalan az sayıda mühimmatı da emniyete alalım ve faaliyeti bitirelim” düşüncesiyle çalışmanın sürdürüldüğü,

(7) Ancak patlamanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgilerinin olmadığı öğrenilmiştir.

ç. Bazı görsel medyada şehit olan askerlerimizin yeni askerler olduğu kamuoyuna açıklanmıştır. Bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Şöyle ki;

(1) Asker şehitlerimizin 15’i kısa dönem askerdi.

(2) Kısa dönem askerler; üç haftalık temel askerlik eğitimi aldıktan ve askerlik yeminini yaptıktan sonra birliklerine dağıtımları yapılmaktadır. Şehit olan bu kısa dönem 15 askerimiz bir aylık askerdi. Bunlar, mühimmatın tasnif ve istiflenmesiyle değil, mühimmat sandıklarının depo içine girmeden depo dışında taşınmasıyla görevlendirilmişlerdir. Depo içinde tasnif ve istiflemeyi ise iki astsubay, iki uzman çavuş, 3-4 uzun dönem asker ile birlikte yapmaktaydı.

(3) Uzun dönem askerlik olarak isimlendirilen ve 15 ay olarak vatani vazifesini yaparken şehit olan 6 askerimizden ikisi 12 aylık, biri 9 aylık, ikisi 6 aylık ve biri de 3 aylık askerdi.;

d. Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2010 basımlı “Mühimmatın Depolanması ve Emniyet Standartları Teknik Talimnamesi”nde; “Hafif silah mühimmatı (el bombası dahil) açıkta depolanamaz.” hükmü yer almaktadır.

2. İdari, teknik ve adli ekipler henüz olayın oluş şeklini belirlemeden bazı basın yayın organlarında; yetkisiz ve konuyla ilgili bilgi ve deneyimi bulunmayan kişilerce açıklamalar yapılarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği de görülmektedir.

3. Olay, her yönüyle ve derinliğine incelenmekte olup, idari ve adli soruşturma sonuçlarının beklenmesinin sağ duyulu bir davranış olacağı değerlendirilmektedir.

4. Bir kez daha elim olayda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sabırlar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

dışarıda kalan az sayıda mühimmatı da emniyete alalım ve faaliyeti bitirelim düşüncesiyle çalışmanın sürdürüldüğü'' belirtildi.

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