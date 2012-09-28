TRT spikeri ölü bulundu

Arat’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Bugün, sabah saatlerinde, Göztepe İskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi gören vatandaşlar polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gemlen deniz polisi, cesedi karaya çıkarttı. İncelemede, ölen kişinin TRT İzmir Müdürlüğü’nden emekli spiker, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi 68 yaşındaki Gürsu Arat olduğu belirlendi.

Ölümüyle İzmir basın camiasını üzüntüye boğan Arat’ın başında yara izi saptanırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Arat’ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA