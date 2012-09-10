Trophy Türk’de son kontroller

TV8 kanalının Kenya’da başlayacak ve 50 gün boyunca aralarında Tuğba Özay, Billur Kalkavan, Ceyda ve Esra Ersoy kardeşlerin de bulunduğu 13 ünlü ismin yarışacağı Trophy Türk adlı yarışma programı öncesi, katılımcılara sağlık kontrolü yapıldı.