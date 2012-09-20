Tribünler Selçuk Şahin’in gönlünü aldı

Türk Telekom kale arkası tribüne ''Ruhunla, yüreğinle, alkışlarla Selçuk Şahin'' yazılı pankart asan taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuyu tribüne çağırdı.
Daha sonra ''Volkan, Selçuk'u buraya getir'' şeklinde tempo tutan taraftarların çağrısına yanıt veren sarı-lacivertli futbolcu, tribünlerin önüne doğru giderek seyirciyi selamladı.
100 Marsilya seyircisi tribünde
Fransız ekibini az sayıdaki taraftarı İstanbul'da yalnız bırakmadı. Statta misafir seyirci tribününde 100'ü aşkın taraftar yer alarak, Olympique Marsilya takımına destek verdi.
Olympique Marsilya maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında ilk olarak tribünlerdeki yerini alan taraftarını selamladı.