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Transanatolia Rallisi sona erdi

2012 Transanatolia Rallisi Raid Yarışı, Alanya'daki tarihi Kızılkule önünde sona erdi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 00:55
Transanatolia Rallisi sona erdi
Antalya Beach Park'ta 5 Eylül'de başlayan 2012 Transanatolia Rallisi Raid Yarışı, 46'sı yabancı 68 sporcu, 7 günde Akseki-İlvat-Meke-Kapadokya-Aladağlar-Mut bölgelerinde 2 bin 100 kilometre mesafe katetti. Organizasyonda, motosiklet sınıfında İtalyan sporcu Mirca Miotto, 4x4 otomobil sınıfında Türk ekibi Mehmet Becce ile Turgut Barış, Quad (ATV motor) sınıfında ise Güney Afrika'dan Sarel Van Bijon birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Kızılkule önünde düzenlenen törenle verildi. 

Tören, Karapınar ilçesindeki Meke Gölü-Ürgüp etabındaki kazada hayatlarını kaybeden ''Çöl Kaplanı'' lakaplı milli sporcu Kemal Merkit ve Hollandalı sporcu Wouter Vaarkamp için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

Hollandalı sporcu Wouter Vaarkamp'ın babası Johan Vaarkamp ve annesi Johanna Vaarkamp'a oğulları anısına plaket verildi. Vaarkamp çifti, kürsüde duygulu anlar yaşadı. 

Transanatolia Ralli Raid Yarışı Pazarlama Direktörü Burak Büyükpınar, törende, yarışın 3. günü yaşanan kazada Türkiye'nin en önemli motosiklet sporcularından Kemal Merkit ile Hollandalı Vaarkamp'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 ve 4. gün etaplarını iptal ettiklerini söyledi. 

Yarışın 4. gününde ise sporcular anısına saygı geçişi şeklinde konvoy yapıldığını belirten Büyükpınar, pazar sabahı kamp alanından tekrar başlayan yarışın Alanya'da sona erdiğini kaydetti. 

Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ile Alanya Belediyesi Destek Hizmetleri ve Spor Müdürü Saim Kanlı'dan aldı. 

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