Transanatolia Rallisi başladı

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 2012 Transanatolia Rallisi'nin Antalya-Akseki İmbat Gölü arasında koşulan yarışın startı, Beach Park Batı Kapısı'ndan verildi.





Konyaaltı Beach Park'taki sporcular, sabahın erken saatlerinde start verilecek noktada toplandı. Yarış öncesi son kontrolleri ve kayıtlarını tamamlayan sürücüler, sıralamalarına göre çıkış yaptı.





13 Hollandalı, 4 İtalyan, 3 Alman, 1 Avusturyalı, 3 İngiliz, 2 Güney Afrikalı ve 22 Türk olmak üzere toplam 48 takımın yarıştığı, Transanatolia Rallisi'nin 325 kilometrelik ilk etabı, Akseki İmbat Gölü'nde sona erecek.





Toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki ralli 11 Eylül'de Alanya'da tamamlanacak.