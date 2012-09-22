Trabzonsporlu taraftarlar, yönetimler arası tartışmaya tepkili

Trabzonsporlu bir grup taraftar, Bordo-Mavili kulübün onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş hakkındaki sert açıklamalarına tepki gösterdi.

Camiadaki bu tür dağınıklığın takıma zarar vereceğine dikkat çeken taraftarlar, futbolcular üzerinde de baskı oluşturacak bu tür tartışmaların kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Bordo-Mavi Taraftarlar Derneği ile Çılgınlar Taraftar Derneği üyeleri adına ortak bir açıklama yapan Soner Saraç, eski ve mevcut yöneticilerin Trabzonspor'un menfaatine zarar verecek karşılıklı açıklamalardan sakınması gerektiğini söyledi.

Bu tartışmaların camiaya hiçbir katkısının olmayacağını savunan Saraç, "Şampiyonluğu resmen gasp edilen Trabzonspor'un yanında olmak gerekirken, karşılıklı tartışmalara girmenin hiçbir yararı yoktur. Takım üzerinde Fenerbahçe maçının baskısı varken, bu tür tartışmalarla da yenisin eklenmesini kabul edilemez görüyoruz. Takımın başarısı için herkesin üzerine düşeni yapması gerekirken, bu gerginliğin Trabzonspor'un menfaatlerine zarar vereceğini aklı selim olanların görmemesi da anlaşılması zor bir durumdur" dedi.

Eski, mevcut ve bundan sonra gelecek başkan ve yöneticilerin de hata yapabileceklerine dikkat çeken Saraç, önemli olanın bunları düzeltmek ve Trabzonspor'a hak ettiği şampiyonlukları yaşatmak olduğunu kaydetti. Saraç, Trabzonspor'un hiçbir kişi ya da gruba ait olmadığını, olamayacağını ifade etti. Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara başarılar dileyen Saraç, takımlarının İstanbul'dan kendilerini mutlu edecek bir sonuçla döneceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

Trabzonspor kulübünün onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş hakkındaki sert açıklamalara, mevcut yönetim de geçtiğimiz günlerde aynı sertlikte bir açıklama ile karşılık vermişti. Daha sonra da bazı taraftar grupları mevcut yönetimi, bazıları ise Mehmet Ali Yılmaz'ı destekleyen açıklamalar yapmıştı.