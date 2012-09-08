Trabzonspor yeni bir sayfa açmak istiyor

Trabzonspor, ligin 4. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Sivasspor maçını yeni bir başlangıç olarak görüyor.

Hazırlıklarına milli takımlarda bulunan Tolga Zengin, Janko, Adrian, Zokora, Sapara, Cech ve Bamba'dan yoksun olarak devam eden Trabzonspor'da, ülkesinden dönen Emerson da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı olduğu iddiaları gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun, şuanda oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.

Emerson'un kondisyon olarak hazır olması halinde Sivasspor maçında görev yapabileceği kaydedildi. Sakıtlıkları olan futbolculardan Soner dışında Giray, Olcan, Volkan ve üçüncü kaleci Zeki'nin hızla iyileşmesi de teknik heyeti sevindirdi. Bu futbolcuların da Sivasspor maçına kadar hazır olacağı bildirildi.

Bordo-Mavililer, milli takımlarda olan futbolcuların da dönmesiyle hazırlıklarına tam kadro devam edecek. Sivasspor maçını yeni bir başlangıç olarak gören teknik direktör Şenol Güneş de talebelerini o maça motive etmek için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa'dan elenme ve ligin ilk 3 haftasında alının sonuçlarının camiada oluşturduğu olumsuz havayı dağıtmak isteyen deneyimli hoca, Sivasspor maçında alacakları galibiyetle hem takıma moral kazandırmak, hem de camiadaki güvensizliği sonlandırmayı planlıyor.

Sivasspor maçının Trabzonspor için yeni bir dönem olacağını belirten teknik direktör Şenol Güneş, sahaya koyacakları mücadele ve oyunla da bunu göstereceklerini söyledi. Oyun anlayışındaki tempo ve hız düşüklüğün yukarılara çıktığında daha etkili olacaklarına değinen Güneş, taraftardan da takıma sahip çıkmasını istedi. Güneş, şöyle konuştu:

"Oyun anlayışımızdaki tempo ve hızımızdaki düşük yukarılara çıktığında daha etkili olacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda Sivasspor maçının Trabzonspor için yeni bir dönem olacağına inanıyorum. Tüm camia olarak da takıma sahip çıkmalı, destek olmalıyız. Duruşumuzla, konuşmalarımızla, davranışımızla oyuncularımıza sahip çıkarsak, onların çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

Trabzonspor, hazırlıklarına, bugün akşam saatlerinde PTT 1. Lig takımlarından 1461 Trabzon ile yapacağı özel maçla devam edecek.