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Trabzonspor yeni bir başlangıç peşinde

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Trabzonspor, yarın sahasında Sivasspor ile yapacağı maçı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

15 Eylül 2012 Cumartesi 14:30
Trabzonspor yeni bir başlangıç peşinde
Trabzonspor, yarın sahasında Sivasspor ile yapacağı maçı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
 
Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile hastanede tedavi gören; ancak dün takımla idmana katılan Serkan Balcı ile sakatlığı bulunan Soner, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlanan Colman ile bileğindeki sakatlık sebebiyle 3 maçtır takımdan ayrı kalan Giray'ın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Colman'ın bu maçta görev almasının zor olduğu bildirildi. Hafta içerisinde takımla çalışmalara başlamasına rağmen ağrıları devam eden Giray'ın durumuna maç günü karar verilecek. Yeni transferler Emerson ve Janko'nun Sivas maçında sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Deneyimli iki futbolcu bu maçta görev almaları halinde Avni Aker'de ilk kez bordo-mavili taraftarların önüne çıkmış olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Serkan'ın yokluğunda savunmanın sağını Celutska'ya emanet etmesi, Giray'ın oynayamaması halinde de stoperde Bamba ile Mustafa Yumlu ikilisine görev vermesi bekleniyor.
 
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Sivasspor maçıyla lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Sakat futbolcuları çokluğunun takım için bir şansızlık olduğunu belirten Şakar, "İyi bir kadromuz var, takımımız iyi oyunculardan kurulu. Eksiklerin yerine görev alacak futbolcularımıza da güvenimiz tam. Sivasspor maçında eksiklerimiz dolayısıyla bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum" dedi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Asbaşkan Şakar, çok kısa sürede toparlanacaklarını, Sivas maçının da bunun başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.
 
Şener ve Güneş'in cezaları bitiyor

Geçtiğimiz sezon aldığı 3 maçlık cezası sona eren Şenol Güneş, yarınki maçta yedek kulübesindeki yerini alacak. Federasyona yönelik açıklamalarından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti cezası biten Kulüp Başkanı Sadri Şener de Sivas maçında tribüne gelebilecek.
 
Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki müsabakayı, bordo-mavili kulübün cezası sebebiyle sadece bayanlar ve 12 yaş altı çocuk taraftarlar seyredecek. Saat 18.00'de başlayacak olan müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
 
Trabzonspor'un müsabakaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor; Tolga, Emerson, Bamba, Mustafa (Giray), Celutska, Zokora, Sapara, Olcan, Alanzinho, Halil ve Janko.
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