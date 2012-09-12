Trabzonspor’un 3 millisi sevindi biri üzüldü

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Slovakya evinde Liechtenstein'ı 2-0 mağlup etti. Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri maça ilk 11'de başlayan Trabzonsporlu Marek Sapara 36'ncı dakikada takımının ilk golünü attı, Martin Jakubko ise 78inci dakikada 2'nci golü kaydetti.





Dünya Kupası Elemeleri H grubunda ise Polonya'nın sahasında Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta Trabzonsporlu Adrian ilk 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kaldı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 33'üncü dakikada Kuba, 81'inci dakikada Jakub Wawrzyniak attı. Trabzonspor'un kaptanı Tolga Zengin'in kalesini koruduğu Türkiye ise Estonya'yı 3-0'lık skorla geçti.





Tek üzülen Janko





Trabzonspor'un millileri arasında tek üzülen oyuncu ise yeni transfer Marc Janko oldu. Janko'nun formasını giydiği Avusturya sahasında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Ernst Happel'de oynanan ve Janko'nun son 5 dakika forma giydiği mücadelede Almanya'nın gollerini 44'üncü dakikada Marco Reus, 52'nci dakikada Mesut Özil, Avusturya'nın tek golünü ise 57'inci dakikada Zlatko Junuzovic attı.