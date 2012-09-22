Trabzonspor’un 14 yıllık Kadıköy hasreti

Fenerbahçe ile pazartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini deplasmanda son 15 maçtır yenemiyor. Kadıköy'deki son galibiyetini 1997 - 98 sezonunda 3 - 1'lik galibiyetle alan Bordo-Mavililer, rakibine son 5 deplasman maçında da sadece 1 gol atabildi.

Son 15 maçta galibiyeti yok

Trabzonspor'un 1. lige yükseldiği yıldan bu yana büyük rekabet içinde olan her iki takımdan Fenerbahçe, son 14 yıldır Kadıköy'de adeta egemenliğini ilan etti. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan 14'ü lig, 1'i Süper Final olmak üzere son 15 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 11 galibiyeti bulunurken Bordo-Mavililer hiç kazanamadı, sadece 4 beraberlikle yetindi. Kadıköy'deki son üç maçından mağlubiyetle ayrılan Bordo-Mavililer, son 5 maçta da sadece 2009 - 2010 sezonunda Burak Yılmaz'ın ayağından bir gol buldu.

Fenerbahçe'nin 37 puanına karşılık sadece 4 puan

Son 14 sezonda Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe 11 galibiyet ve 4 beraberlikle 37 puan toplarken, bordo mavililer sadece 4 beraberlik alarak 4 puanda kaldı. Trabzonspor bu maçlarda attığı 14 gole karşılık kalesinde 32 gol gördü. Her iki takım arasında Kadıköy'de oynanan en gollü karşılaşma ise 2000 - 2001 sezonunda Fenerbahçe'nin 5 - 2 kazandığı 7 gollü maç oldu.

Son galibiyet 1997 - 98 sezonunda

Trabzonspor'un Kadıköy'de aldığı son galibiyet ise tam 14 sezon önce, 1997 - 98 sezonundaki 3 - 1'lik maçtı. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçta Trabzonspor rakibini Hami, Tolunay ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3 - 1 mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından tam 7 maç Kadıköy'den boynu bükük ayrılan Trabzonspor, sonraki 9 maçın 4'ünde beraberlik bulabildi. Trabzonspor bu süreçte 9 maçta gol atmayı başardığı rakibine bir maçta en fazla 2 gol (5 kez) atabildi.

"Şanssızlığımızı kıracağız"

Trabzonspor'un 14 sezondur Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesini değerlendiren Asbaşkan Nevzat Şakar, "Demek ki şansımız tutmamış. Bu tür istatistikleri handikap olarak görmüyoruz. Bu hafta şanssızlığımızı kıracağımızı ve galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İşte o 15 maç

2011-12 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2011-12 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Süper Lig)

2010-11 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2009-10 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2008-09 Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2007-08 Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2006-07 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2005-06 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2004-05 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2003-04 Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2002-03 Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2001-02 Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2000-01 Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

1999-00 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

1998-99 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0