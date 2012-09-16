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Trabzonspor-Sivasspor maçından notlar

Trabzonspor'un yeni transferi Emerson, Sivasspor maçına ilk 11'de başladı. Şenol Güneş ise bu sezon ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.

16 Eylül 2012 Pazar 20:45
Trabzonspor-Sivasspor maçından notlar
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da yeni transferlerden Emerson ilk 11'de görev alırken Avusturyalı golcü oyuncu Janko ise yedek soyundu.

Portekizli Emerson, Bordo-Mavili takım formasıyla ilk maçına çıkarken bu oyuncu savunmanın solunda görev yaptı. Ligde ilk 3 maçta forma giyen Celustka yedek soyunurken, savunmanın sağında ise genç oyuncu Zeki Yavru oynadı. Bordo-mavililerin pilot takımı 1461 Trabzon'dan sezon başında alınan Zeki Yavru da yeni formasıyla ilk maçına çıkan bir başka oyuncu oldu.

Trabzonspor'da yabancı oyuncular Cech, Adrian ve Vittek maç kadrosuna alınmazken sakatlıkları nedeniyle Colman, Soner, Giray, Volkan Şen ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serkan Balcı maç kadrosunda bulunmadı.

Şehitler için saygı duruşu

Karşılaşma öncesi Afyonkarahisar'da bulunan askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Trabzonspor'un eski genel sekreteri Zekai Fırat Dülger'in oğlu Onur Fikret Dülger ile Bingöl Karlıova'daki şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sivasspor ve Trabzonspor maça siyah kol bandı takarak çıkarken, şehitler nedeniyle karşılaşma öncesi de müzik çalınmadı.

Başkan tribünde, Güneş kulübede

Trabzonspor'da PFDK tarafından verilen 21 günlük hak mahrumiyet cezası sona eren Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, bu sezon ilk kez bordo-mavili takımın lig karşılaşmasını protokol tribünden izledi.

Geçen sezon aldığı 3 maçlık cezası biten teknik direktör Şenol Güneş ise bu kez karşılaşmayı tribünden izlemeyerek yedek kulübesindeki yerini aldı.

Trabzoncell üyeleri tarafından son 2 ayın futbolcuları seçilen Olcan Adın ile Alanzinho ödüllerini kulüp eski başkanları Salih Erdem ve Ahmet Celal Ataman'ın elinden aldılar.

Trabzonspor'un cezası nedeniyle karşılaşmaya kadın ve 12 yaş altı çocuklar izleyebildi. Tribünde geniş boşluklar olurken 10 bin yakın taraftar, Bordo-Mavili takımı destekledi.



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