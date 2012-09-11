Trabzonspor Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan Tolga, Adrian, Cech, Sapara ve Janko, izinli olan Zokora, gribal enfeksiyon geçiren Serkan Balcı ile sakatlığı bulunan Soner katılmadı. Milli takım kamplarından dönen Emre Güral ve Bamba ile sakatlıkları büyük ölçüde iyileşen Olcan, Volkan ve Giray çalışmada yer aldı.





Bordo-Mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı. Antrenmanda, yeni transfer Emerson'un yaptığı isabetli ortalar dikkati çekti.





Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.