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Trabzonspor, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor

Süper Toto Süper Lig'de sahasında yarın Sivasspor'u seyircisiz maçta ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibine son 6 maçtır kaybetmiyor.

15 Eylül 2012 Cumartesi 19:05
Trabzonspor, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor
15. kez karşılaşacak olan iki ekip arasında geçen 14 maçta Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 6 maçta galip gelirken Sivasspor ise 5 maçta üstünlük sağladı. Kalan 3 maç ise beraberlikle sona erdi. Geçtiğimiz sezon ilk maçta 2-2 berabere sonuçlanırken son maçta Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavililer 2-1 kazandı. 

Trabzonspor, Sivasspor'a karşı en farklı galibiyeti 2 sezon önce elde etti. Karadeniz temsilcisi sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken deplasmanda da 3-2'lik sonuçla kazanan taraf oldu. 

Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Sivasspor tek galibiyetini 2007-2008 sezonunda hükmen aldı. Burada oynanan 7 maçta Trabzon 4 galibiyet alırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 

Karadeniz ekibi son 6 maçta Kırmızı-Beyazlılar'a karşı maç kaybetmedi. En son 2008-2009 sezonunda deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, son 6 maçın 5'ini kazandı. Bir maç ise berabere bitti. 

İlk 3 hafta Sivasspor'a yenilmedi

Bu arada ilk 3 haftada Trabzonspor, bir beraberlik, bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İlk hafta Karabük deplasmanında 1-1 berabere kalan Trabzon, 2. hafta sahasında Elazığspor'u 2-0 yenerken 3. hafta deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 yenildi. 

Sivasspor ise ilk 3 haftada bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Yiğidolar, ilk hafta deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 yenerken, 2. hafta Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda 3-3 ve 3. haftada Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması yarın saat 18.00'de Trabzon Avni Aker stadında başlayacak. Maç seyircisiz oynanacak.

Süper Toto Süper Lig'de sahasında yarın Sivasspor'u seyircisiz maçta ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibine son 6 maçtır kaybetmiyor. Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Sivasspor tek galibiyetini 2007-2008 sezonunda hükmen aldı. 

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