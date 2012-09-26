Trabzonspor, Mersin İ.Y maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan akşam antrenmanına sakatlıkları bulunan Tolga, Colman, Sapara ve Mustafa Yumlu katılmadı.





Yarı sahada yapılan çift kale maçta genç kaleci Mert ile çarpışan Serkan Balcı, sağ ayak bileğinden sakatlanınca çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.





Bu arada, antrenman öncesi bir grup taraftar, Fenerbahçe maçında girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremediği gerekçesiyle eleştirilen Olcan Adın'a çiçekle moral verdi.





Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Mersin İdman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.