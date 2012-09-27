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Trabzonspor kaptanlardan yana şanssız

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da 4 takım kaptanı da sakatlık nedeniyle takıma katkı sağlayamıyor.

27 Eylül 2012 Perşembe 13:05
Trabzonspor kaptanlardan yana şanssız
Trabzonspor'da 4 takım kaptanı da sakatlık nedeniyle takıma katkı sağlayamıyor.

Bordo-Mavili takımın kaptanları Tolga Zengin, Giray Kaçar, Serkan Balcı ve Gustavo Colman uzun süreli sakatlıklar nedeniyle forma giyemiyor.

Ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor maçında forma giyen, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Videoton ile yapılan maçta kolu kırılan Giray Kaçar, ligde 4 haftadır forma giyemiyor. 

Ligin 3. haftasındaki Gaziantepspor maçının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlığı büyük ölçüde düzelerek idmanlara başlayan ancak sakatlığı nükseden Giray'ın 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Tolga Zengin ise ligin 4. haftasındaki Sivasspor maçının 10. dakikasında omuzundan sakatlanarak maça devam edememişti. Fenerbahçe maçında forma giyemeyen tecrübeli kalecinin 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor.

 Ligde ilk haftalarında disiplinsiz davranışlar sergilediği gerekçesiyle yönetimle sorun yaşadığı ancak daha sonra özür dilediği belirtilen Arjantinli oyuncu Gustavo Colman bu sürecin ardından istekli görüntüsüyle idmanlarda dikkat çekmeye başlamıştı. Gaziantepspor maçı öncesi forma bekleyen bu oyuncu A2 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sağ iç yan bağlarında ikinci derece yırtık meydana gelen Arjantinli oyuncu, bu sezon ligde hiç forma giyemedi. Colman'ın sakatlığının 4-6 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Ligin 3. haftasındaki Gaziantepspor maçının ardından üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir diğer kaptan Serkan Balcı ise ligin 4. haftasında Sivasspor ve 5. haftasında Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi. Geçen hafta antrenmanlara başlayan Serkan Balcı, dünkü çalışmayı sağ ayak bileğine darbe aldığı için yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bordo-Mavili takımda, dört kaptanın da forma giyemediği Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında kaptanlık görevi Halil Altıntop'a verildi.
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