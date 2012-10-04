Trabzonspor ile Kasımpaşa 7. kez

Trabzonspor ile Kasımpaşa yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne dek yapılan 6 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-Mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Tarihi galibiyet
Trabzonspor, geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da Kasımpaşa'yı 7-0 yenip tarihi bir galibiyet elde etmişti. Daha önce 1994-1995 sezonunun 29. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek, en farklı galibiyetini alan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa'yı da aynı sonuçla yenerek lig tarihindeki bu başarısına yenisini eklemişti.
Trabzonspor, bu sonuçla ligde 523 hafta içindeki en farklı galibiyetini, lig tarihinde de deplasmandaki en farklı galibiyetini elde etmişti.
6 maç
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne dek yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-0
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1
2009-2010
Kasımpaşa-Trabzonspor: 3-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-0
2010-2011
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-7
Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0 (Trabzonspor'un cezası nedeniyle maç İzmit'te oynandı)