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Trabzonspor ile Kasımpaşa 7. kez

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 7. kez karşılaşacak.

04 Ekim 2012 Perşembe 11:00
Trabzonspor ile Kasımpaşa 7. kez
Trabzonspor ile Kasımpaşa yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek yapılan 6 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 4-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-Mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Tarihi galibiyet

Trabzonspor, geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da Kasımpaşa'yı 7-0 yenip tarihi bir galibiyet elde etmişti. Daha önce 1994-1995 sezonunun 29. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek, en farklı galibiyetini alan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa'yı da aynı sonuçla yenerek lig tarihindeki bu başarısına yenisini eklemişti.

Trabzonspor, bu sonuçla ligde 523 hafta içindeki en farklı galibiyetini, lig tarihinde de deplasmandaki en farklı galibiyetini elde etmişti.

6 maç

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne dek yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

2009-2010

Kasımpaşa-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-0

2010-2011

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-7

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0 (Trabzonspor'un cezası nedeniyle maç İzmit'te oynandı)
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