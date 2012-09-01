Trabzonspor Gaziantep’e gitti

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maç için bu şehre gitti.

THY'ye ait özel uçakla saat 16.30'da Trabzon Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket eden Trabzonspor kafilesinde 18 futbolcu, teknik heyet, yöneticiler, basın mensupları ve taraftarlar yer alıyor. Sakatlığı bulunan Giray ve Olcan'ın yanı sıra Adrian, Colman, Vittek, Marek Cech, Aykut Akgün, Emre Güral ve üçüncü kaleci Zeki Ayvaz, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmadı.

Güneş, Bordo-Mavili takımın yeni transferi golcü futbolcu Marc Janko ise Antep maçı kadrosuna alındı.

Trabzonspor'un Gaziantepspor maçının kafilesinde şu futbolculardan oluşuyor: Tolga Zengin, Onur Recep Kıvrak, Souleymanou Bamba, Didier Zokora, Mustafa Yumlu, Celustka, Yasin Öztekin, Serkan Balcı, Volkan Şen, Alanzinho, Marek Sapara, Soner Aydoğdu, Zeki Yavru, Barış Özbek, Ferhat Öztorun, Paulo Henrique, Halil Altıntop ve Marc Janko.

Trabzonspor'un yarınki maça şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor; Tolga, Serkan, Mustafa, Bamba, Celutska, Zokora, Soner, Volkan, Alanzinho, Halil ve Henrique