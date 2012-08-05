Trabzonspor galibiyeti kaçırdı





Karşılaşmanın 39. dakikasında Halil Altıntop'un yerine oyuna dahil olan Volkan Şen, 58. dakikada attığı gol ile bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi. Ancak İngiliz ekibi, 85. dakikada Philips'in golüyle maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.





Trabzonspor, Almanya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'u 1-0, İtalya 3. Lig ekiplerinden FC Südtirol'u ise 4-1 mağlup etmişti.