Trabzonspor eksik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Tolga Zengin, Janko, Adrian, Sapara, Zokora, Cech ve Bamba ile eşyalarını toplamak için Portekiz'e giden Emerson, yer almadı. Sakatlıkları bulunan Volkan, Giray ve Zeki Ayvaz takımdan ayrı olarak koşu yaparken, Olcan Adın ise salonda çalıştı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda pres çalışmasıyla sona erdi.





Hafta sonuna kadar antrenmanlarını basına kapalı olarak sürdürecek olan Trabzonspor, cumartesi günü 1461 Trabzon ile bir hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.