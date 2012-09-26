Trabzonspor defansı geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk 5 haftada kalesinde rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.
Ligin 5. haftası sonunda 2 gol yiyen bordo-mavililer, 5. hafta itibariyle son 20 sezon en az golü bu sezon kalesinde gördü.
Karadeniz ekibi, en son 1992-93 sezonunun 5. haftası sonunda 2 gol yemişti.
20 sezonki ilk 5 haftalar
Trabzonspor'un son 20 sezonun ilk 5 haftasında yediği gollerin sayıları şöyle:
Sezon Gol
1993-1994 3 gol
1994-1995 9 gol
1995-1996 3 gol
1996-1997 5 gol
1997-1998 7 gol
1998-1999 4 gol
1999-2000 4 gol
2000-2001 5 gol
2001-2002 7 gol
2002-2003 3 gol
2003-2004 5 gol
2004-2005 5 gol
2005-2006 3 gol
2006-2007 6 gol
2007-2008 5 gol
2008-2009 3 gol
2009-2010 6 gol
2010-2011 6 gol
2011-2012 4 gol
2012-2013 2 gol