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Trabzonspor defansı geçit vermiyor

Trabzonspor, geride kalan 5 hafta itibariyle son 20 sezon en az golü bu sezon kalesinde gördü.

26 Eylül 2012 Çarşamba 11:55
Trabzonspor defansı geçit vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk 5 haftada kalesinde rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.

Ligin 5. haftası sonunda 2 gol yiyen bordo-mavililer, 5. hafta itibariyle son 20 sezon en az golü bu sezon kalesinde gördü.

Karadeniz ekibi, en son 1992-93 sezonunun 5. haftası sonunda 2 gol yemişti.

20 sezonki ilk 5 haftalar

Trabzonspor'un son 20 sezonun ilk 5 haftasında yediği gollerin sayıları şöyle:

Sezon                    Gol

1993-1994           3 gol

1994-1995           9 gol

1995-1996           3 gol

1996-1997           5 gol

1997-1998           7 gol

1998-1999           4 gol

1999-2000           4 gol

2000-2001           5 gol

2001-2002           7 gol

2002-2003           3 gol

2003-2004           5 gol

2004-2005           5 gol

2005-2006           3 gol

2006-2007           6 gol

2007-2008           5 gol

2008-2009           3 gol

2009-2010           6 gol

2010-2011           6 gol

2011-2012           4 gol

2012-2013           2 gol
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