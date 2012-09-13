Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Trabzonspor’dan TFF’ye tepki

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2010-2011 sezonunda oynanan ve sonuçlarının etkilendiği sabit olan müsabakalara ilişkin tescillerin iptali başvurularına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun gündemine getirilmeden, genel sekreter i

13 Eylül 2012 Perşembe 12:10
Trabzonspor’dan TFF’ye tepki
Sadri Şener, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2010-2011 sezonunda oynanan ve sonuçlarının etkilendiği sabit olan müsabakalara ilişkin tescillerin iptali başvurularına  (TFF) Yönetim Kurulu'nun gündemine getirilmeden, genel sekreter imzasıyla reddedildiğini savunarak tepki gösterdi.

Başkan Şener, konuya ilişkin TFF'ye gönderdiği yazıda, ''15.08.2012 tarihli yaptığımız müracaata Genel Sekreteriniz imzasıyla cevap vermek hem etik değerlere uymaz hem de kulübümüze ve camiamıza saygısızlık olarak algılanmıştır. Konuyu çok basit bir konu olarak görüp, yönetim kurulunun gündemine getirmemek ise daha büyük bir ayıptır. Umarım düzeltme nezaketini gösterirsiniz'' ifadelerine yer verdiği bildirildi.

Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi'nde 2010–2011 sezonunda 7 Mart 2011'de oynanan Gençlerbirliği–Fenerbahçe, 9 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor–Fenerbahçe, 1 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe–İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 08 Mayıs 2011'de oynanan KDÇ Karabükspor– Fenerbahçe, 15 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe–Ankaragücü, 22 Mayıs 2011'de oynanan Sivasspor–Fenerbahçe, 21 Şubat 2011'de oynanan Manisaspor–Trabzonspor, 06 Mart 2011'de oynanan Bursaspor–İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 20 Mart 2011'de oynanan Gençlerbirliği–Trabzonspor, 17 Nisan 2011'de oynanan Trabzonspor–Bursaspor, 22 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor ve 15 Mayıs 2011'de oynanan Trabzonspor–İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarının tescillerinin iptal edilerek, Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi çerçevesinde tescilini talep etmişti.

Federasyonun ret cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Genel Sekreter Prof. Dr. Emre Alkin imzasıyla bordo-mavili kulübe gönderilen yazıda, özetle şu ifadelere yer verildiği belirtildi:

''İlgili dilekçeniz ilgilenmiş olup adı geçen müsabakalara ilişkin tescillerin iptal edilmesini ve FMT Madde 24 çerçevesinde tescil edilmesini talep ettiğiniz görülmüştür. Anılan müsabakalara ilişkin olarak, Profesyonel Disiplin Kurulu kararları 07.05.2012 tarihinde Tahkim Kurulu kararları ise 04.06.2012 tarihinde alınmıştır.

Anayasa'nın 59. maddesinde ise Tahkim Kurulu'nun sportif faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan müsabakalara ilişkin disiplin yargılaması kararları kesin ve bağlayıcı nitelik arz ettiğinden talebinizin reddi gerektiğini bilgilerinize sunarız.''
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim