Trabzonspor’dan TFF’ye tepki

Sadri Şener, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2010-2011 sezonunda oynanan ve sonuçlarının etkilendiği sabit olan müsabakalara ilişkin tescillerin iptali başvurularına (TFF) Yönetim Kurulu'nun gündemine getirilmeden, genel sekreter imzasıyla reddedildiğini savunarak tepki gösterdi.





Başkan Şener, konuya ilişkin TFF'ye gönderdiği yazıda, ''15.08.2012 tarihli yaptığımız müracaata Genel Sekreteriniz imzasıyla cevap vermek hem etik değerlere uymaz hem de kulübümüze ve camiamıza saygısızlık olarak algılanmıştır. Konuyu çok basit bir konu olarak görüp, yönetim kurulunun gündemine getirmemek ise daha büyük bir ayıptır. Umarım düzeltme nezaketini gösterirsiniz'' ifadelerine yer verdiği bildirildi.





Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi'nde 2010–2011 sezonunda 7 Mart 2011'de oynanan Gençlerbirliği–Fenerbahçe, 9 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor–Fenerbahçe, 1 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe–İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 08 Mayıs 2011'de oynanan KDÇ Karabükspor– Fenerbahçe, 15 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe–Ankaragücü, 22 Mayıs 2011'de oynanan Sivasspor–Fenerbahçe, 21 Şubat 2011'de oynanan Manisaspor–Trabzonspor, 06 Mart 2011'de oynanan Bursaspor–İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 20 Mart 2011'de oynanan Gençlerbirliği–Trabzonspor, 17 Nisan 2011'de oynanan Trabzonspor–Bursaspor, 22 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor ve 15 Mayıs 2011'de oynanan Trabzonspor–İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarının tescillerinin iptal edilerek, Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi çerçevesinde tescilini talep etmişti.





Federasyonun ret cevabı





Türkiye Futbol Federasyonu'nun Genel Sekreter Prof. Dr. Emre Alkin imzasıyla bordo-mavili kulübe gönderilen yazıda, özetle şu ifadelere yer verildiği belirtildi:





''İlgili dilekçeniz ilgilenmiş olup adı geçen müsabakalara ilişkin tescillerin iptal edilmesini ve FMT Madde 24 çerçevesinde tescil edilmesini talep ettiğiniz görülmüştür. Anılan müsabakalara ilişkin olarak, Profesyonel Disiplin Kurulu kararları 07.05.2012 tarihinde Tahkim Kurulu kararları ise 04.06.2012 tarihinde alınmıştır.





Anayasa'nın 59. maddesinde ise Tahkim Kurulu'nun sportif faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan müsabakalara ilişkin disiplin yargılaması kararları kesin ve bağlayıcı nitelik arz ettiğinden talebinizin reddi gerektiğini bilgilerinize sunarız.''