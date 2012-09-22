Trabzonspor’dan şampiyonluk çıkışı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-Mavili kulüp kendi resmi internet sitesinden bu maça yönelik takımla ilgili bilgileri paylaşırken, ilginç bir ayrıntıda göze çarptı. Antrenmandan fotoğraf ile birlikte sunulan haberde, "2010-2011 Sezonu şampiyon takımımız Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bu akşam kendi tesislerinde basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü" notu da yer aldı.

Hatırlanacağı gibi; 3 Temmuz sürecinden sonra, Trabzonspor ve Fenerbahçe gerginlikler ve karşılıklı açıklamalar devam etmişti. Trabzonspor başkanı Sadri Şener, Türkiye Ligi Şampiyonluk Kupası'nın kendilerine verilmesini istediklerini belirtmişlerdi. Trabzonspor cephesinden gelen bu talep Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geri çevrilmişti.





Fenerbahçe cephesinden bu habere ne gibi bir tepki geleceği merakla bekleniyor.