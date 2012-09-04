Trabzonspor’da yabancı enflasyonu

Hami Mandıralı, Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke gibi alt yapısından yıldız oyuncular yetiştiren, birçok milli oyuncuyu kadrosunda barındıran ve 6 şampiyonluğu Trabzon doğumlu oyuncuları ağırlıkta olan kadrolarla yaşayan Trabzonspor 'da, alt yapıdan eskisi gibi oyuncular yetişmiyor yabancı oyuncu sayısı artış gösteriyor.





Emerson'un transferiyle birlikte Karadeniz ekibinin kadrosunda 3'er Slovakya ve Brezilya, 2 Fildişi Sahili, 1'er Polonya, Arjantin ve Avusturyalı ve Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere 7 ülkeden 12 yabancı oyuncu bulunuyor.









Almanya doğumlu 5 oyuncu





Trabzonspor'un yerli oyuncularından 5'i de Almanya doğumlu. Bordo-Mavili takımda Aykut Akgün, Barış Özbek, Emre Güral, Halil Altıntop ve Yasin Öztekin takımdaki gurbetçi oyuncular olarak dikkat çekiyor.





Kadroda 11 oyuncu ise Türkiye doğumlu. Ferhat Öztorun, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Onur Recep Kıvrak, Giray Kaçar, Serkan Balcı, Soner Aydoğdu, Tolga Zengin, Volkan Şen, Zeki Ayvaz ve Zeki Yavru, Türkiye doğumlu oyuncular olurken bu oyunculardan Mustafa Yumlu, Zeki Ayvaz ve Zeki Yavru ise Trabzon doğumlu.





Bulak: ''Yabancı sayımız fazla''





Kulüp genel menajeri Giray Bulak , takımda yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu belirterek, ''Son günlerde şunu kabul ediyoruz ki yabancı transferinin serbest olmasından ötürü ülkemizde çok da fazla oyuncu yetiştirilmemeye, kullanılmamaya başlandı. Bunun sıkıntısını diğer kulüpler çektiği kadar bizler de çekiyoruz'' dedi.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanı sayısının kademeli olarak düşürüleceğini açıkladığını anımsatan Bulak, ''Zaman içinde yabancı sayısı aşağılara doğru çekilecek ve belli noktada kalacak. Ama Trabzonspor her zaman yabancı transferini yapacak, her zamanda yabancı oyuncular da daha iyisi bulunduğunda takımdan ayrılacak'' diye konuştu.



