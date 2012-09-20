Trabzonspor’da Volkan ve Soner sevinci

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Soner Aydoğdu'nun Fenerbahçe karşılaşması öncesi iyileşmesi teknik kadroyu sevindirdi.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Güneş'in hücumdaki kozu Volkan'ın antrenmanlardaki formu Fenerbahçe maçı öncesi umut verirken, Soner'in de düz koşulara başladığı görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. Her iki futbolcuyla da görüşen teknik direktör Şenol Güneş, kendilerinden mental ve fizik olarak hazır olmalarını istedi.

Öte yandan hastalığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Serkan'ın da Fenerbahçe maçıyla birlikte formasına kavuşacağı belirtildi.



