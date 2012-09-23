Trabzonspor’da Volkan şoku

Teknik direktör Şenol Güneş, son antrenmanda sakatlığı yineleyen Volkan Şen'i son anda kadrodan çıkarttı.

Bordo-Mavililer'de sakat Colman, Tolga, Soner ve Giray'a Volkan Şen de eklendi.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Volkan'ın yanı sıra Vittek de İstanbul'a götürülmedi. 22 kişilik futbolcu kadrosuyla İstanbul'a giden Bordo-Mavilileri havalimanında bir grup taraftar uğurladı.

Üzerinde Şenol Güneş'e hitaben, "Sana gelmediğim gün bu şehre Güneş doğmaz" yazılı pankart açan taraftarlar, futbolcuları meşalelerle uğurladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.