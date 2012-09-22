Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

Ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, savunmanın göbeğinde sıkıntı yaşıyor.

Bordo-Mavili ekibin stoperlerinden Giray'ın sakatlığı devam ederken, hastalandığı için hafta başından beri takımla idmanlara çıkmayan Bamba'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe maçıda forma giymesi zor görünen tecrübeli futbolcunun durumunun bugün yapılacak son kontrollerde netlik kazanacağı bildirildi.

Savunmanın göbeğinde görev yapan iki önemli isimden Giray'ın yokluğu, Bamba'nın da oynayamama ihtimali teknik direktör Şenol Güneş'i yeni arayışlara itti. Tecrübeli teknik adamın, Bamba'nın oynayamaması halinde savunmanın solunda görev yapan Emerson'a Mustafa Yumlu ile savunmanın göbeğinde görev vermesi bekleniyor. Güneş'in, savunmanın soluna Celutska'yı hazırladığı öğrenildi. Savunmanın sağında ise genç futbolcu Zeki Yavru ya da hasta olduğu için Sivasspor maçında forma giyemeyen Serkan Balcı'nın görev yapması bekleniyor.

Kaleci Tolga, Giray, Colman ve Soner'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği Trabzonspor'da, bir başka sıkıntı da forvet hattında yaşanıyor. Hafif sakatlığı nedeniyle hafta içerisindeki bazı idmanlara katılamayan golcü futbolcu Janko'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe maçı kadrosuna alınması beklenen Janko'nun da ilk 11'de sahaya çıkmayabileceği belirtiliyor.

İstanbul yolculuğu yarın

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdüren Trabzonspor, yarın yapacağı son idmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek. Saat 15.00'de Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a uçacak olan Bordo-Mavili kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor. Bunun için özel hazırlıklar yapan İstanbul'daki Bordo-Mavili taraftarlar, takımları için coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.