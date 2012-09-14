Trabzonspor’da kutlama

Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Barış Özbek için doğum günü kutlaması yapıldı





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan idman öncesinde yapılan kutlamada, 26 yaşına giren Barış, kendisi için hazırlanan pastayı arkadaşlarının alkışları arasında kesti. Barış, pastasından ilk dilimi takım arkadaşı Serkan Balcı'nın elinden yedi. Deneyimli futbolcu daha sonra takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti.



