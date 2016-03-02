Trabzonspor'da kapalı antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hami Mandıralı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi uygulanan kaleci Onur katılmazken, Mehmet, Güray ve Aytaç takımdan ayrı koşu yaptı.