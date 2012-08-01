Trabzonspor’da hazırlıklar sürdürüyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Münih kenti yakınlarında Unterschleissheim kasabasında yurtdışı ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştiren Bordo-Mavili takımın bugünkü antrenmanına, hasta olan Cech ile dedesinin cenazesi için kamptan ayrılan Olcan'ın katılmadığı bildirildi.





Antrenmanda koordinasyon bölümünün ardından şut ve kısa mesafede tempolu yan top çalışması yapıldığı belirtildi. İdmanın son bölümünde ise Soner, Adrian, Colman ve Volkan'ın frikik, Emre ve Vittek'in de kenar ortalara gol vuruşu çalıştıkları kaydedildi.





Cech'in ise aşırı güneş nedeniyle idman sahasına gelmeyerek otelde yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.







