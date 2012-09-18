Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.





Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları bulunan Giray, Colman ve Tolga katılmazken, Soner, takımdan ayrı doktor kontrolünde çalıştı.





İdmana ısınma koşusuyla başlayan bordo-mavili futbolcular, daha sonra gruplar halinde top çalışması yaptı.





Aykut'a doğum günü kutlaması





Antrenman öncesi, 25 yaşına giren Aykut Akgün'e teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.





Genç oyuncu, kendisi için düzenlenen doğum günü partisi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını belirtti.