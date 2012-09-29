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Trabzonspor’da eksiklere rağmen hedef 3 puan

Yarın Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek olan Trabzonspor, sekiz oyuncusundan yoksun çıkacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

29 Eylül 2012 Cumartesi 13:35
Trabzonspor’da eksiklere rağmen hedef 3 puan
Süper Toto Süper Lig'de yarın Mersin İdman Yurdu ile Hüseyin Avni Aker'de karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

İlk 3 haftada 4 puan alarak, lige iyi bir başlangıç yapamayan, ancak milli takım maçları nedeniyle verilen aradan sonra sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden, Fenerbahçe deplasmanından da 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Ligde bu sezon sahasında Sanica Boru Elazığspor'u 2-0, Sivasspor'u da 1-0 yenerek kalesinde gol görmeden iki maçta 6 puan toplayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde iyi sonuçları sürdürmek amacında.

Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, yaptığı açıklamada, ligde Sivasspor maçı ile çıkışa geçtiklerini Fenerbahçe maçında ise galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, son haftalarda iyi futbol oynadıklarını kaydetti.

Yener, Mersin İdman Yurdu maçında puan kaybetmek istemediklerini ifade ederek, ''Teknik kadro ve oyuncularımıza güveniyoruz. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyoruz. Sahamızda bu sezon kaybetmedik. Son haftalardaki iyi futbolumuzu sürdürmemiz lazım. Mersin İdman Yurdu maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz'' dedi.

Bordo-Mavili takımda, Giray, Tolga, Colman, Sapara ve Mustafa Yumlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu futbolculardan Giray, Tolga ve Colman'ın Mersin İdman Yurdu karşısında forma giyemeyecekleri, Sapara ile Mustafa Yumlu'nun durumunun ise yarın netleşeceği bildirildi.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Onur, Zeki, Celustka, Bamba, Emerson, Zokora, Soner, Alanzinho, Olcan, Yasin ve Halil 11'i ile çıkması bekleniyor.
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