Trabzonspor’da Colman şoku

Trabzonspor'da Colman'ın sakatlığı nedeniyle bir hafta izin verildiği bildirildi.





Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş'in sağ iç yan bağlarında ikinci derece yırtık bulunan Arjantinli Gustavo Colman'a bir hafta izin verdiği belirtildi.





Açıklamada, izin üzerine ülkesine giden Colman'ın, tedavisine orada devam edeceği ve kendisine sunulan programı uygulayacağı ifade edilerek, ''Kulüp doktorumuz Mesut Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Arjantinli oyuncumuz 4-6 hafta arasında sahalara dönebilecek'' denildi.