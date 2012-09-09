Trabzonspor’da Colman sevinci

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde ayrılık sinyalleri veren, antrenmanı terk eden ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrolarına alınmayan Gustavo Colman'ın dün oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans, 'yeniden takıma döndü' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Arjantinli oyuncunun istek ve arzusu teknik heyeti de sevindirdi.





Benfica'nın teklifi sorunu başlattı





Trabzonspor'un Belçika'nın Beercschot Kulübü'nden 2008-2009 sezonu başında 2,5 milyon euro bedelle transfer ettiği Colman, takımın değişmezi olmayı başardı. Bordo-Mavili forma altında çıktığı 130 lig maçında 19 gol atarken yaklaşık 40 asist yapıp teknik direktörlerin vazgeçilmez oyuncusu olan 27 yaşındaki Colman'a sezon başında Portekiz'in ünlü kulüplerinden Benfica transfer teklifinde bulundu. Bu teklif, sözleşmesi 2013'te bitecek olan Colman'ın takım içinde sorun yaratmaya başlamasının da habercisi oldu. Arjantinli oyuncu, çocuğunun okulunu bahane ederek Trabzon'dan ayrılmak istediğini belirterek yönetimden Benfica'ya satılmasını istedi. Ancak Şenol Güneş'in onay vermemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Ardından da ücretinde iyileştirme isteyip Almanya kampında yaptığı disiplinsiz hareket nedeniyle para cezasına çarptırılan Colman, transfer taksidinden yönetimin cezasını kesmesi üzerine Bordo-Mavili kulüple ipleri koparma noktasına getirdi.





Antrenmanı terketmişti





Antrenmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle Şenol Güneş'i de kızdıran Colman, hiç bir sakatlığı olmamasına rağmen Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Sanica Boru Elazığspor maçının kadrosuna alınmadı. Videoton'la oynanacak olan rövanş maçı öncesinde antrenmanda Halil Altıntop'la tartışarak çalışmayı terk eden, sahadan çıkarken de malzemeleri tekmeleyen Colman, teknik direktör Şenol Güneş tarafından o günden bu yana maç kadrolarına alınmıyordu.





Arzulu, istekli





Şenol Güneş'in 'Colman'ı kazanma taraftarıyım' sözleriyle Arjantinli oyuncuya verdiği destek meyvelerini vermeye başladı. Dün 1461 Trabzon'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev yapan, takımın orta saha organizasyonunun başarıyla yerine getiren Colman, 'takıma ve futbola döndü' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Maçı izleyen teknik heyet tarafından, "Arzulu, istekli, hazırlık maçı olmasına rağmen işini ciddiye alan bir yapısı vardı. Takımın hücum gücüne ve organizasyonuna değer katan bir oyuncu" şeklinde değerlendirilen yıldız oyuncunun, Sivas maçında sakat Soner'in yokluğunda takıma dönmesi bekleniyor.



