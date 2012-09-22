Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Trabzonspor’da Benfica tehlikesi!

Sezon öncesinde Gustavo Colman'ı kadrosuna katamayan Benfica, yeniden harekete geçti. Portekiz ekibi, Arjantinli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

22 Eylül 2012 Cumartesi 09:25
Trabzonspor’da Benfica tehlikesi!
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Gustavo Colman, sezon öncesinde Benfica’nın yaptığı teklife rağmen takımda kalmıştı. Ancak Şenol Güneş’le yaşadığı krizin ardından kadro dışı bırakılan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra affedilse de morali bir türlü düzelmedi. Son olarak sakatlık sorunu yaşayan Colman, Güneş’ten 1 aylık izin alıp ülkesine gitmişti. Benfica’nın, Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Transferin son günlerinde iki önemli orta saha oyuncusu Axel Witsel ve Javi Garcia’yı satan Portekiz temsilcisi, bu isimlerin yerini dolduramadı. Ara transfer döneminde ilk iş olarak orta 
sahaya takviye yapılacak ve listenin başında Colman var.

Bu kez gidebilir

Benfica, Gustavo Colman’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için çalışmalara başladı. Eğer bu konuda bir soruna rastlanmazsa, ocak ayı beklenmeden Trabzonspor’un kapısını çalacaklar. Trabzon’da mutsuz olan Colman’ın ise teklif gelmesi halinde Benfica’ya gitmek için yönetimden izin isteyeceği iddia edildi.

Kaynak: Fanatik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim