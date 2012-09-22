Trabzonspor’da Benfica tehlikesi!

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Gustavo Colman, sezon öncesinde Benfica’nın yaptığı teklife rağmen takımda kalmıştı. Ancak Şenol Güneş’le yaşadığı krizin ardından kadro dışı bırakılan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra affedilse de morali bir türlü düzelmedi. Son olarak sakatlık sorunu yaşayan Colman, Güneş’ten 1 aylık izin alıp ülkesine gitmişti. Benfica’nın, Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Transferin son günlerinde iki önemli orta saha oyuncusu Axel Witsel ve Javi Garcia’yı satan Portekiz temsilcisi, bu isimlerin yerini dolduramadı. Ara transfer döneminde ilk iş olarak orta

sahaya takviye yapılacak ve listenin başında Colman var.





Bu kez gidebilir





Benfica, Gustavo Colman’ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için çalışmalara başladı. Eğer bu konuda bir soruna rastlanmazsa, ocak ayı beklenmeden Trabzonspor’un kapısını çalacaklar. Trabzon’da mutsuz olan Colman’ın ise teklif gelmesi halinde Benfica’ya gitmek için yönetimden izin isteyeceği iddia edildi.





Kaynak: Fanatik