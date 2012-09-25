Trabzonspor’da ara yok

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, hafta sonu sahasında Mersin İdman Yurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.





Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Tolga, Colman ve Volkan Şen katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Bamba ile Mustafa Yumlu kondisyon salonunda çalıştı. Kolundaki sakatlık nedeniyle ikinci kez eli bandaja alınan Giray, takımdan ayrı koşu yaptı, Soner ise takımla birlikte çalışmalara başladı.





Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşunun ardından yarı sahada maç yaptı.





-Mustafa Yumlu'ya doğum günü kutlaması-





Antrenman öncesi savunma oyuncusu Mustafa Yumlu için saha kenarında sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. 25. yaş gününü kutlayan Yumlu'ya pastasından ilk olarak takım arkadaşı Aykut Akgün ikram etti.





Doğum günü kutlamasında konuşma yapan Mustafa Yumlu, ''Bugün doğum günümü galibiyetle kutlamak beni ayrıca mutlu edecekti ama olmadı. Bunun için üzgünüm'' dedi.





Teknik direktör Güneş de Yumlu'nun doğum gününü kutlarken, antrenman sahasına gelen Tolga Zengin de takım arkadaşını kutladı.





Takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet eden Tolga, sağlık durumu hakkında teknik direktör Şenol Güneş'e bilgi verdi.





Trabzonspor, yarın (26 Eylül) yapacağı çift antrenmanla Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.







