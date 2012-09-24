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Trabzonspor’da 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş takımını, Sivasspor maçından 3 farklı oyuncuyla sahaya sürdü.

24 Eylül 2012 Pazartesi 20:25
Trabzonspor’da 3 değişiklik
Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş takımını, Sivasspor maçından 3 farklı oyuncuyla sahaya sürdü.

Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan Zeki Yavru ve Henrique'yi Fenerbahçe karşısında yedek soyundururken, bu oyuncuların yerlerine Celutska ve Olcan Adın'a ilk 11'de yer verdi.

Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolga Zengin'in yerine de kalede Onur Recep Kıvrak görev yaptı.

Serkan Balcı yedek soyundu

Sivasspor maçında üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için forma giyemeyen Serkan Balcı, Fenerbahçe karşısında yedekler arasında yer aldı. 

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Marc Janko'yu Sivasspor maçında olduğu gibi yine yedek soyundurdu.

Serkan ve Janko'nun yanı sıra Zeki Ayvaz, Zeki Yavru, Barış Özbek, Henrique, Emre Güral da yedek kaldı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Colman, Tolga Zengin, Giray Kaçar ve Soner Aydoğdu Fenerbahçe maçında yer almazken, Volkan Şen ile yabancı oyuncular Adrian, Vittek ve Cech maç kadrosuna alınmadı.
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