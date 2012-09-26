Trabzonspor’da 2 sakatlık şoku daha!

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Tolga, Colman, Sapara ve Mustafa Yumlu katılmadı.





Fenerbahçe maçında forma giyen Sapara ve Mustafa'nın adale sakatlıklarının bulunduğu ve bu futbolcuların hafta sonunda forma giyip giyemeyeceklerinin henüz belli olmadığı belirtildi.





Tedavisi için 1 hafta önce ülkesi Arjantin'e giden Gustavo Colman da Trabzon'a döndü. Bu futbolcunun tedavisinin Trabzon'da devam edeceği kaydedildi.





Neşeli geçen antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından çabukluk kuvvet çalışması gerçekleştirdiler. Golcü oyuncu Janko da antrenmanın son bölümünde bir süre özel olarak kafa topu çalışması yaptı. Giray Kaçar da antrenmanlara başlayarak takımdan ayrı çalıştı.





Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.