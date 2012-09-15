Trabzonspor çıkış peşinde

Ligin ilk 3 haftasında 4 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Macaristan'ın Videoton takımına elenen Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.





Bordo-Mavili takımın Sivasspor maçına Tolga, Celustka, Bamba, Mustafa, Emerson, Zokora, Barış Özbek, Sapara, Olcan, Yasin ve Henrique 11'iyle çıkması bekleniyor.





Karadeniz ekibinde, Soner, Giray, Volkan, Colman ile Serkan Balcı'nın karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.





Kulüp başkanı Sadri Şener ve teknik direktör Şenol Güneş'in, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları sona erdi. Aldığı 21 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle ligin ilk 3 haftasını cezalı geçiren Şener tribünde, geçen sezon sonunda 3 maç ceza alan teknik direktör Güneş de yedek kulübesinde bulunabilecek.





Karşılaşmayı Bordo-Mavili takımın cezası nedeniyle kadın ve 12 yaş altındak çocuklar izleyebilecek.